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ЭКОНОМИКА РБ
ДИРЕКТОР ВИТЕБСКОГО ГОСПРЕДПРИЯТИЯ ПРИЧИНИЛ УЩЕРБ СВЫШЕ 200 ТЫС. РУБЛЕЙ ПРИ ЗАКУПКЕ ТОВАРОВ ЧЕРЕЗ ПОДКОНТРОЛЬНУЮ ФИРМУ
11:52 27.11.2020
Директор витебского государственного предприятия по монтажу, техобслуживанию и ремонту холодильного оборудования подозревается в организации посреднической схемы закупки товаров через подконтрольную фирму. Факт злоупотребления служебными полномочиями выявили работники управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Витебской области.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, руководитель госпредприятия с 2017 года наладил поставку оборудования и комплектующих не напрямую от поставщиков, а через коммерческую фирму, среди учредителей которой были он сам и его сын. Как следствие, конечная стоимость приобретенных товаров возросла почти вдвое. Разница в цене аккумулировалась на счетах фирмы-посредника.
Кроме того, директор составлял подложные документы: работники госпредприятия осуществляли техническое обслуживание и ремонт холодильного оборудования сельхозорганизаций региона, а в актах выполненных работ фигурировала все та же посредническая фирма. В результате выручка поступала не субъекту хозяйствования государственной формы собственности, а коммерческой структуре.
Госпредприятию причинен ущерб в размере свыше 200 тыс. рублей.
За злоупотребление служебными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия, в отношении директора витебского предприятия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 424 Уголовного кодекса. На имущество подозреваемого наложен арест. Ведется предварительное расследование.
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