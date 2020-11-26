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ЭКОНОМИКА РБ
МЕХАНИЗМ СТИМУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ТЕХНОПАРКОВ В БЕЛАРУСИ ПЛАНИРУЮТ ПРОДЛИТЬ ДО 2025 ГОДА
11:43 27.11.2020
Механизм стимулирования развития технопарков в Беларуси планируют продлить до 2025 года. Такая информация прозвучала 26 ноября во время приема граждан председателем Государственного комитета по науке и технологиям (ГКНТ) Александром Шумилиным в Витебском облисполкоме.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, пришедшего на прием директора инкубатора малого предпринимательства общества с ограниченной ответственностью правовой группы «Закон и Порядок» Михаила Кейзерова интересовали вопросы развития инновационной инфраструктуры и работы фондов инновационного развития технопарков после 2020 года.
Председатель ГКНТ сообщил, что в республике уже создана сеть из 17 технопарков, в которых ежегодно регистрируются новые инновационные предприятия и выпускается востребованная для страны продукция. «Госкомитет по науке и технологиям и дальше будет активно развивать инновационную инфраструктуру, которая является центрами притяжения инновационных производств и разработок. Что касается фондов инновационного развития технопарков, то за прошедшее время они оказали положительное влияние на развитие технопарков и деятельности резидентов. Поэтому ГКНТ подготовлен проект указа, которым продлевается механизм стимулирования развития технопарков до 2025 года», – сказал Александр Шумилин.
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