ЭКОНОМИКА РБ

КОМПАНИЯ «БЕЛАВИА» С 4 ДЕКАБРЯ ВОЗОБНОВЛЯЕТ РЕГУЛЯРНЫЕ ПОЛЕТЫ ИЗ БАКУ В МИНСК

10:48 27.11.2020 Национальный авиаперевозчик «Белавиа» 4 декабря возобновляет выполнение регулярных рейсов из столицы Азербайджана в Минск. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе авиакомпании, полеты будут выполняться четыре раза в неделю – по вторникам, пятницам, субботам и воскресеньям, но только в одну сторону: с вылетом из Баку в 4:15 и прибытием в Минск в 6:50.