|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|27.11.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
КОМПАНИЯ «БЕЛАВИА» С 4 ДЕКАБРЯ ВОЗОБНОВЛЯЕТ РЕГУЛЯРНЫЕ ПОЛЕТЫ ИЗ БАКУ В МИНСК
10:48 27.11.2020
Национальный авиаперевозчик «Белавиа» 4 декабря возобновляет выполнение регулярных рейсов из столицы Азербайджана в Минск.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе авиакомпании, полеты будут выполняться четыре раза в неделю – по вторникам, пятницам, субботам и воскресеньям, но только в одну сторону: с вылетом из Баку в 4:15 и прибытием в Минск в 6:50.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 27.11.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 26.11.2020
Курсы в банках
на 27.11.2020
Конвертация в банках
на 27.11.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте