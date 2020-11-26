По итогам 9 месяцев 2020 года территориальными органами Минприроды за нарушения природоохранного законодательства к административной ответственности привлечено 5342 виновных лица на сумму более 1 млн 970 тысяч рублей (за аналогичный период 2019 года – 7062 виновных лица на сумму более 1 млн. 702 тысячи рублей).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды, исполнено 77,1% постановлений, остальные находятся в процессе исполнения.

За январь-сентябрь 2020 года территориальными органами Минприроды выявлено 696 фактов причинения вреда окружающей среде, по которым предъявлено 582 претензии о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, на общую сумму более 2 млн 816 тысяч рублей (за аналогичный период 2019 года – 736 фактов, 610 претензий на сумму более 2 млн 429 тысяч рублей).

Взыскано по фактам причинения вреда окружающей среде, выявленным за 9 месяцев 2020 года 370 претензий (63,6% от предъявленных) на сумму более 595 тысяч рублей.

Госпрограммой предусмотрен целевой показатель «индекс сброса недостаточно очищенных сточных вод в водные объекты», который в 2020 г. составляет 60% к уровню 2015 г., т.е. не должен превышать 3,42 млн.м3. По данным территориальных органов Минприроды за январь-сентябрь 2020 г. фактический объем сброса недостаточно очищенных сточных вод в поверхностные водные объекты составил 1,995 млн м3.

В 2020 году сформирован и направлен в Минжилкомхоз перечень неэффективно работающих коммунальных очистных сооружений сточных вод для включения в состав мероприятий Государственной программы в области водоснабжения и водоотведения на 2021-2025 гг.

В 2020 году в Минприроды утвержден план действий по сокращению объемов сброса недостаточно очищенных сточных вод в поверхностные водные объекты, разработана дорожная карта по его реализации, которые будут способствовать более слаженной работе в данном направлении, а также позволят усилить контроль за работой очистных сооружений сточных вод.

В целях снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников особое внимание уделялось вопросам эффективного использования топливно-энергетических ресурсов и внедрению возобновляемых источников энергии. За 9 месяцев текущего года выполнены мероприятия, которые позволят сократить выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 6,854 тыс. тонн (114,2% от годового показателя).

На основании отчетных данных подготовлен и представлен в Секретариат Венской конвенции об охране озонового слоя и Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой, отчет о потреблении озоноразрушающих веществ в Беларуси в 2019 году. Потребление таких веществ составило 13,3 метрических тонн, что на 34% меньше потребления таких веществ в 2018 году.

В соответствии с обязательствами по Монреальскому протоколу с 2020 г. ввоз озоноразрушающих веществ (ОРВ) в страну прекращен, потребности в ОРВ будут удовлетворяться за счет запасов, а также рециклированных и восстановленных озоноразрушающих веществ.

В целях реализации положений Базельской конвенции о контроле за трансграничной перевозкой опасных и других отходов за 9 месяцев текущего года выдано 91 заключение (разрешительный документ) на ввоз и (или) вывоз опасных отходов.

Реализуются два проекта международной технической помощи по управлению опасными веществами (отходами), направленные на решение проблемных вопросов, связанных со стойкими органическими загрязнителями, в частности в отчетном периоде отобрана организация для оказания услуг по экологически безопасному уничтожению 700 тонн непригодных пестицидов, хранящихся на складах Витебской и Гродненской областей.