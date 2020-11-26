ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
27.11.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


МТЗ ПОСТРОИТ НОВЫЕ ЛИТЕЙНОЕ И КУЗНЕЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВА


09:38 27.11.2020

Проекты Минского тракторного завода по строительству новых литейного завода и кузнечно-штампового производства находится на прединвестиционной стадии. Об этом заявил заместитель технического директора по подготовке металлургического производства – главный металлург предприятия Владимир Гацуро, выступая на 28-ой Международной научно-технической конференции «Литейное производство и металлургия-2020. Беларусь», которая сегодня проходит на базе ОАО «МТЗ».

В частности, Владимир Гацуро рассказал, что в соответствии со стратегией развития холдинга «МТЗ-ХОЛДИНГ» до 2030 года предусмотрена глобальная модернизация всех существующих технологических переделов заготовительного производства со строительством и организацией новых высокотехнологичных ресурсосберегающих современных производств. Планируется возведение литейного завода и кузнечно-штампового производства.

«В настоящее время оба проекта находятся в предынвестиционной стадии: объявлены конкурсы для выбора компаний по проведению инжиниринговых работ и разработке технико-экономического обоснования», - отметил главный металлург.

Производственная мощность нового литейного завода, который будет построен за пределами Минска, составит 300 тыс. тонн в год чугунного литья и 100 тыс. тонн в год – стального.

Проектом строительства современного кузнечно-штампового производства предусматривается вынос кузни с территории ОАО «МТЗ» и создание мощностей в объеме 200 тыс. тонн поковок в год.

«В основу двух инвестиционных проектов заложены цифровые и аддитивные технологии, которые позволят многократно снизить финансовые, трудовые и временные затраты на освоение новой продукции, поиск причин брака и совершенствование литейной технологии», - рассказал Владимир Гацуро.

По его словам, активное и грамотное применение компьютерного моделирования литейных и кузнечных процессов позволит на стадии проектирования проанализировать вероятность возникновения дефектов и оптимизировать технологию изготовления и конструкцию отливок и поковок. Также предусмотрена разработка новых методов литья, штамповки и технологий, обеспечивающих стабильность и высокое качество заготовок как в мелкосерийном, так и в массовом производствах. Применение новых материалов с «пакетом» уникальных характеристик расширит номенклатуру изделий.

«Реализация инвестиционных проектов в дальнейшем обеспечат решение важнейших для Беларуси задач по сбалансированности экономики, росту экспорта, увеличению доли наукоемкой и высокотехнологичной продукции в общем объеме белорусского экспорта, обеспечению положительного торгового баланса, а также решению вопросов импортозамещения, повышения позиций в международных рейтингах», - заверил Владимир Гацуро.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «МТЗ», 28-я Международная научно-техническая конференция «Литейное производство и металлургия-2020. Беларусь» проходит в Минске 25-27 ноября по инициативе Ассоциации литейщиков и металлургов Республики Беларусь. Она приурочена к 100-летию Белорусского национального техничного университета.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 27.11.2020
валюта курс
EUR 3.0586
USD 2.5670
RUB 3.3976
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 26.11.2020
валюта курс +/-
EUR 3.0586 +0.0148
USD 2.5670 +0.007
RUB 3.3976 +0.0082
все курсы архив

Курсы в банках
на 27.11.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0560 3.0670
USD 2.5700 2.5750
RUB 3.3800 3.3970
подробнее

Конвертация в банках
на 27.11.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1870 1.1930
EUR/RUB 90.0000 90.7000
USD/RUB 75.7000 76.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте