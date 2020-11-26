Государственный комитет по науке и технологиям (ГКНТ) поддерживает создание медицинской лаборатории по доклиническим испытаниям лекарств и изделий медицинского назначения. Этот вопрос обсуждался 26 ноября во время приема граждан председателем ГКНТ Александром Шумилиным в Витебском облисполкоме.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, среди записавшихся на личный прием оказались ректор УО «Витебская государственная академия ветеринарной медицины» Николай Гавриченко и проректор по научно-исследовательской работе УО «Витебский государственный медицинский университет» Сергей Сушков. Их интересовали вопросы создания и организации деятельности сертифицированной отраслевой медицинской лаборатории по доклиническим испытаниям лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, включая протезы, в том числе с использованием крупного рогатого скота.

Дело в том, что в настоящее время проведение таких испытаний в республике затруднено из-за отсутствия сертифицированной лаборатории – приходится заказывать исследования в зарубежных странах. Александр Шумилин поддержал идею создания отраслевой медицинской лаборатории.

«Сотрудники ветеринарной академии и медицинского университета на высоком научно-методическом уровне могут принять участие в планировании, организации и проведении широкого спектра исследований по разработке и диагностике препаратов и медицинских изделий, а материально-техническая база и имеющийся научный потенциал учреждений образования позволяет проводить самые различные экспериментальные исследования», – подчеркнул председатель ГКНТ.