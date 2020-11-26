ЭКОНОМИКА РБ

МИНОБЛИСПОЛКОМ ПРОВОДИТ КОНКУРС ПО ПРОДАЖЕ 30,34% АКЦИЙ ОАО «ЧТЗ-СЕРВИС»

18:14 26.11.2020 Минский областной исполнительный комитет проводит 30 декабря 2020 г. конкурс по продаже находящихся в собственности Минской области акций открытого акционерного общества «ЧТЗ-сервис» (Заславль, ул. Советская, 114а). Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госимущества Минского облисполкома, размер уставного фонда ОАО «ЧТЗ-сервис» составляет 23 464 рубля, или 29 330 акций, номинальная стоимость одной акции - 0,80 рубля. Государству принадлежит 8900 акций, или 30,34% уставного фонда общества. К продаже по конкурсу предлагаются все принадлежащие государству акции ОАО «ЧТЗ-сервис». Начальная цена продажи пакета акций составляет 335 352 рубля.