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ЭКОНОМИКА РБ
ОПЕРАТОР МТС ПРОДЛИЛ ПОДКЛЮЧЕНИЕ НА ТАРИФ «БЕЗЛИМИТИЩЕ+»
18:01 26.11.2020
Абоненты МТС могут подключиться на тарифный план «Безлимитище+» по 28 февраля 2021 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, предложение включает неограниченный по объему и скорости интернет, а также бесплатную подписку на онлайн-кинотеатр ivi.
Стоимость тарифа для действующих абонентов составляет 25,48 рубля. В предложение включено 400 минут в месяц на звонки во все сети, неограниченный по объему и скорости интернет-трафик.
Кроме того, для новых абонентов при подключении на «Безлимитище+» в рамках новогодней акции ежемесячный платеж в течение первых 90 дней составит 9,50 рубля, с 91 по 180 день — 12,50 рубля, а с 181 по 270 день — 18,50 рубля.
Новичкам также предоставляется безлимит звонков во все сети на 90 дней. Перейти на тарифный план «Безлимитище+» с других тарифных планов можно с помощью приложения «Мой МТС».
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