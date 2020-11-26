ЭКОНОМИКА РБ

БЮДЖЕТ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ОКТЯБРЬ СФОРМИРОВАН НА 55,4% ПЛАТЕЖАМИ ГОСОРГАНИЗАЦИЙ

17:51 26.11.2020 683,7 млн рублей поступило в консолидированный бюджет Могилевской области от организаций государственного сектора экономики за январь-октябрь 2020 года. На их долю приходится 55,4% общих поступлений. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, от организаций негосударственного сектора поступило 462,1 млн рублей (37,4%), индивидуальных предпринимателей – 48,8 млн рублей (4,0%), физических лиц – 40,1 млн рублей (3,2%). Общие поступления в бюджет области составили 1 234,7 млн рублей. На 1 октября 2020 года в Могилевской области числится 417,6 тыс. действующих плательщиков, в том числе: 13,2 тыс. организаций негосударственного сектора, 2,4 тыс. организаций государственного сектора, 25,8 тыс. индивидуальных предпринимателей и 376,2 тыс. физических лиц.