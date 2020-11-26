ОАО «Промагролизинг» предлагает действующую лизинговую программу «Современная медицина», в рамках которой юридические лица могут приобрести в лизинг медицинскую технику, оборудование, транспорт и прочие основные средства, необходимые для деятельности медицинских компаний, компаний-производителей фармацевтических продуктов и препаратов, оздоровительных учреждений.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, главными преимуществами программы «Современная медицина» являются: одна из самых конкурентных лизинговых ставок на рынке лизинговых услуг Беларуси, а также возможность оплаты авансового платежа в размере от 5%.

В рамках условий данной программы ОАО «Промагролизинг» предоставляет финансирование в белорусских рублях, евро и долларах США на срок от 1 до 5 лет в зависимости от срока полезного использования и выкупной стоимостью от 1% стоимости предмета лизинга.

«Переоснащение и модернизация материально-технической базы медицинских учреждений – сложный и дорогостоящий процесс, а техника и оборудование, которые используются в медицине и фармацевтической отрасли, быстро устаревает и требует оперативного обновления. Наиболее оптимальным решением в такой ситуации может стать лизинг», - отметили в компании.