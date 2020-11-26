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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОМАГРОЛИЗИНГ ПРЕДЛАГАЕТ ЛИЗИНГОВУЮ ПРОГРАММУ «СОВРЕМЕННАЯ МЕДИЦИНА» С АВАНСОВЫМ ПЛАТЕЖОМ ОТ 5%
17:48 26.11.2020
ОАО «Промагролизинг» предлагает действующую лизинговую программу «Современная медицина», в рамках которой юридические лица могут приобрести в лизинг медицинскую технику, оборудование, транспорт и прочие основные средства, необходимые для деятельности медицинских компаний, компаний-производителей фармацевтических продуктов и препаратов, оздоровительных учреждений.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, главными преимуществами программы «Современная медицина» являются: одна из самых конкурентных лизинговых ставок на рынке лизинговых услуг Беларуси, а также возможность оплаты авансового платежа в размере от 5%.
В рамках условий данной программы ОАО «Промагролизинг» предоставляет финансирование в белорусских рублях, евро и долларах США на срок от 1 до 5 лет в зависимости от срока полезного использования и выкупной стоимостью от 1% стоимости предмета лизинга.
«Переоснащение и модернизация материально-технической базы медицинских учреждений – сложный и дорогостоящий процесс, а техника и оборудование, которые используются в медицине и фармацевтической отрасли, быстро устаревает и требует оперативного обновления. Наиболее оптимальным решением в такой ситуации может стать лизинг», - отметили в компании.
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