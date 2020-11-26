Платежи субъектов негосударственного сектора экономики в общих налоговых поступлениях области за январь-октябрь 2020 года составили 63,6%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, эти плательщики за январь-октябрь 2020 года внесли в бюджет 1946,0 млн рублей налогов и платежей, из них организации – 1856,6 млн рублей, или 95,4%, индивидуальные предприниматели – 89,4 млн рублей, или 4,6%.

По сравнению с аналогичным периодом 2019 года поступления вышеуказанных субъектов в сопоставимых ценах увеличены на 3,1%, или на 58,0 млн рублей.

Поступления на одну негосударственную организацию в январе-октябре 2020 года составили 63,8 тыс. рублей. От одного индивидуального предпринимателя в среднем поступило 2,0 тыс. рублей.

Упрощенную систему налогообложения предпочли 13659 организаций и 29546 индивидуальных предпринимателей. Такими плательщиками за январь-октябрь 2020 года уплачено в бюджет 153,6 млн рублей налогов и платежей, в том числе организациями – 151,7 млн рублей, индивидуальными предпринимателями – 62,3 млн рублей.