|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|26.11.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ОБЩЕСТВЕННО-КУЛЬТУРНЫЙ КОМПЛЕКС С РАЗНООБРАЗНЫМИ СЕРВИСАМИ ПОСТРОЯТ В МИОРАХ
17:15 26.11.2020
В Миорах построят общественно-культурный комплекс с разнообразными сервисами.
Как уверяют инициаторы, цель проекта — повысить уровень комфорта для местных жителей, удовлетворить потребности в услугах работников металлопрокатного завода, а также внести вклад в туристическую привлекательность региона в целом, пишет газета «Витебские вести».
Застройщиком комплекса выступит ООО «АК-Плаза». Организация выкупила право аренды земельного участка площадью более 2 га на въезде в райцентр в районе озера Медведок по результатам торгов, организованных ГП «Витебский областной центр маркетинга». Сумма сделки составила почти 19,4 тыс. рублей.
По словам представителей компании, сейчас разрабатываются бизнес-план и эскизный проект будущего центра. Ставится задача средствами архитектуры гармонично вписать объект в окружающую местность.
На данном этапе уже известно, что в комплексе планируется создать торговый объект, спортивно-оздоровительный центр, кинотеатр, а также насытить его общественными пространствами для семейного отдыха. Для развития этих видов деятельности будут привлекаться специализированные организации. При этом в компании уточнили: если какие-либо функции не получится передать в управление сторонним операторам, то застройщик будет готов ими заниматься самостоятельно.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 26.11.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 26.11.2020
Курсы в банках
на 26.11.2020
Конвертация в банках
на 26.11.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте