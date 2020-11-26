В Миорах построят общественно-культурный комплекс с разнообразными сервисами.

Как уверяют инициаторы, цель проекта — повысить уровень комфорта для местных жителей, удовлетворить потребности в услугах работников металлопрокатного завода, а также внести вклад в туристическую привлекательность региона в целом, пишет газета «Витебские вести».

Застройщиком комплекса выступит ООО «АК-Плаза». Организация выкупила право аренды земельного участка площадью более 2 га на въезде в райцентр в районе озера Медведок по результатам торгов, организованных ГП «Витебский областной центр маркетинга». Сумма сделки составила почти 19,4 тыс. рублей.

По словам представителей компании, сейчас разрабатываются бизнес-план и эскизный проект будущего центра. Ставится задача средствами архитектуры гармонично вписать объект в окружающую местность.

На данном этапе уже известно, что в комплексе планируется создать торговый объект, спортивно-оздоровительный центр, кинотеатр, а также насытить его общественными пространствами для семейного отдыха. Для развития этих видов деятельности будут привлекаться специализированные организации. При этом в компании уточнили: если какие-либо функции не получится передать в управление сторонним операторам, то застройщик будет готов ими заниматься самостоятельно.