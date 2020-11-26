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ЭКОНОМИКА РБ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КАМЕРАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 10 МЕСЯЦЕВ В БЮДЖЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПОСТУПИЛО 13,4 МЛН РУБЛЕЙ
16:50 26.11.2020
По результатам камерального контроля с использованием АИС «Учет счетов-фактур» и других информационных ресурсов, проведенного налоговыми инспекциями Гомельской области в январе-октябре 2020 года, плательщикам направлено 2806 уведомлений о корректировке налоговых обязательств в добровольном порядке.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, субъектами хозяйствования области поданы уточненные налоговые декларации с увеличением сумм налогов, подлежащих доплате в бюджет, на 13,4 млн рублей. На 9,9 млн рублей уменьшена сумма налога на добавленную стоимость, подлежащая возврату плательщикам из бюджета.
В ходе камерального контроля установлены факты занижения налоговой базы по НДС и завышения налоговых вычетов, а также неуплаты либо неполной уплаты подоходного налога с заработной платы работников, налога на прибыль, налога при упрощенной системе налогообложения, налога на недвижимость, земельного налога, единого налога на вмененный доход, единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц, отчислений части прибыли республиканских унитарных предприятий и т.д.
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