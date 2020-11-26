3 декабря 2020 года состоится прямая телефонная линия с заместителем начальника Белорусской железной дороги Игорем Шиловым по вопросам организации пассажирских перевозок и расписанию движения поездов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, задать вопросы можно будет с 14:00 до 15:00 по номеру телефона +375 (17) 225-24-24.