За январь-сентябрь 2020 года в целом по концерну «Беллесбумпром» получена экономия затрат на производство продукции в сумме 248,5 млн рублей, или 127,2% суммы, запланированной на год в целом.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна, реализация плана позволила снизить себестоимость на 24,5%. Наибольшая сумма экономии получена от мероприятий по снижению потребления топливно-энергетических ресурсов - 144 млн рублей. Оптимизация норм расхода сырья и материалов, их рациональное использование снизили затраты на 24,9 млн рублей. Экономия трудозатрат и условно-постоянных расходов обеспечили экономию на сумму 3,4 млн рублей.

Ряд организаций уже по итогам 9 месяцев обеспечили установленный соответствующим указом уровень снижения себестоимости более чем на 25%. Это ОАО «Светлогорский ЦКК», которому удалось снизить себестоимость на 43,4%, РУП «Завод газетной бумаги» – на 33,9% и ОАО «УКХ «Белорусские обои» – на 26,5%.

Приближаются к выполнению годового задания ОАО «Бумажная фабрика «Спартак» с экономией затрат на 23,7% и ОАО «Ивацевичдрев» – на 22,2%.

Одним из ключевых показателей в работе предприятий является рентабельность. Здесь у предприятий результат разный. У кого-то получается более высокий показатель, у кого-то меньше. Самый высокий уровень рентабельности продаж сложился по предприятиям целлюлозно-бумажной промышленности 13,8%. Практически все предприятия этой отрасли обеспечивают нормальный уровень рентабельности. По предприятиям мебельной промышленности рентабельность продаж составила 6,2%, по предприятиям деревообрабатывающей промышленности 4,3%.

Наиболее высоких показателей в прибыльности добились такие предприятия как ЗАО «ХК «Пинскдрев», ОАО «Лесохимик», ОАО «Светлогорский ЦКК», ОАО «Гомельская мебельная фабрика «Прогресс», ЗАО «Молодечномебель» и ОАО «Слонимский картонно-бумажный завод «Альбертин».

При этом одним из факторов, влияющих на уровень рентабельности, являются затраты на древесное сырье, которое занимает в составе общих затрат на производство продукции достаточно большую долю. Например, в производстве целлюлозы сырье в затратах занимает 19%, в древесных плитах 21-24%, в фанере 28%. Цены же на сырье за 9 месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на балансовую древесину выросли в 1,5 раза – до 35-45 рублей за метр кубический в зависимости от породы, на пиловочник хвойный цена выросла в 2 раза – до 124 рублей за метр кубический.