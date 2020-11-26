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ЭКОНОМИКА РБ
ВИТЕБСКАЯ ТАМОЖНЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ О ЗАДЕРЖКЕ ТРАНСПОРТНОГО ПОТОКА С ЛАТВИЙСКОЙ СТОРОНЫ
15:18 26.11.2020
Витебская таможня предупреждает о задержке транспортного потока с латвийской стороны.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Витебской таможне, в связи с работами по реконструкции АПП "Патерниеки" и "Силене" въезд транспортных средств в каждый из пунктов пропуска осуществляется только по одной полосе движения.
На скорость оформления транспорта также влияет обязательное анкетирование о соблюдении мер эпидемиологической безопасности, введенное с 12 октября 2020 года для всех въезжающих в Латвию граждан, в том числе для водителей-международников.
Кроме того, в связи с эпидситуацией сокращено количество должностных лиц в латвийских пунктах пропуска.
Витебская таможня просит перевозчиков, планирующих пересечь белорусско-латвийскую границу в ближайший период, учитывать данную информацию.
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