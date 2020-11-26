Витебская таможня предупреждает о задержке транспортного потока с латвийской стороны.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Витебской таможне, в связи с работами по реконструкции АПП "Патерниеки" и "Силене" въезд транспортных средств в каждый из пунктов пропуска осуществляется только по одной полосе движения.

На скорость оформления транспорта также влияет обязательное анкетирование о соблюдении мер эпидемиологической безопасности, введенное с 12 октября 2020 года для всех въезжающих в Латвию граждан, в том числе для водителей-международников.

Кроме того, в связи с эпидситуацией сокращено количество должностных лиц в латвийских пунктах пропуска.

Витебская таможня просит перевозчиков, планирующих пересечь белорусско-латвийскую границу в ближайший период, учитывать данную информацию.