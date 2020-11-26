Три проекта по переводу котельных жилищно-коммунального хозяйства на использование фрезерного торфа реализуется в Минской области. Об этом рассказал министр энергетики Виктор Каранкевич во время посещения 25 ноября 2020 года ОАО «ТБЗ Ляховичский».

«Кроме того, к нам поступили предложения об использовании торфа еще на 7-8 источниках. Это дополнительный объем реализации продукции наших заводов, рост добавленной стоимости и, соответственно, заработной платы», - отметил он.

Продолжаются работы по наращиванию объемов использования торфа на ОАО «Красносельскстройматериалы».

Таким образом предприятия торфяной промышленности вносят свой вклад в укрепление энергетической безопасности страны. В общей доле использования местных видов топлива торф занимает порядка 15%. В общем топливно-энергетическом балансе страны торфяное топливо составляет 3%.

В Беларуси ежегодно добывается около 2 млн тонн торфа. Из него производится порядка 1 млн т торфяной продукции, около 20% поставляется на внешние рынки. Так, в 2019 году экспорт превысил 11 млн долларов США. Около 80% торфяной продукции реализуется внутри страны, что позволяет ежегодно замещать более 450 млн куб. м природного газа.

Сегодня в отрасли трудится около 3 тыс. человек.

«По численности это небольшие предприятия, которые, как правило, находятся в небольших населенных пунктах и зачастую являются градообразующими», - добавил Виктор Каранкевич.