ЭКОНОМИКА РБ

ГОССЕКТОР ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ОКТЯБРЬ УВЕЛИЧИЛ ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ НА 6,1%

14:40 26.11.2020 На 1 ноября 2020 года на налоговом учете Витебской области состояло 2757 организаций государственного сектора экономики, которые внесли в бюджет 1143,2 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, по сравнению с 1 ноября 2019 года количество организаций, состоящих на учете, уменьшилось всего на 1 плательщика, при этом поступления в сопоставимых ценах возросли на 65,7 млн рублей, или на 6,1%. Доля платежей государственного сектора экономики в общих налоговых поступлениях области составила 70,8%.