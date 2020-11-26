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ЭКОНОМИКА РБ
ГОССЕКТОР ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ОКТЯБРЬ УВЕЛИЧИЛ ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ НА 6,1%
14:40 26.11.2020
На 1 ноября 2020 года на налоговом учете Витебской области состояло 2757 организаций государственного сектора экономики, которые внесли в бюджет 1143,2 млн рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, по сравнению с 1 ноября 2019 года количество организаций, состоящих на учете, уменьшилось всего на 1 плательщика, при этом поступления в сопоставимых ценах возросли на 65,7 млн рублей, или на 6,1%.
Доля платежей государственного сектора экономики в общих налоговых поступлениях области составила 70,8%.
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