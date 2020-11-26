Комитет государственного контроля Гомельской области 27 ноября 2020 г. проведет «горячую телефонную линию» с жителями региона по вопросам соблюдения заказчиками строительства многоквартирных жилых домов обязательств по срокам, качеству и обоснованности стоимости строительства жилья для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, а также соблюдения порядка рассмотрения обращений граждан.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля области, задать вопросы можно будет с 12:00 до 13:00 по номеру телефона в Гомеле 8(0232) 23-83-82.