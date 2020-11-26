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ЭКОНОМИКА РБ
ФАБРИКА «КОММУНАРКА» ПЛАНИРУЕТ НАЛАДИТЬ ПОСТАВКИ СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ В КОРЕЮ
13:42 26.11.2020
Кондитерская фабрика «Коммунарка» планирует наладить поставки своей продукции в Корею. Об этом рассказала начальник отдела маркетинга и рекламы предприятия Татьяна Пармон.
В настоящее время фабрика поставляет продукцию в 26 стран мира. Основные рынки сбыта – это Россия, Украина и Китай. В частности, объем экспорта в Россию занимает 88% в общем объеме поставок за рубеж. В 2020 году в список стран экспортеров добавились Ирак и Великобритания.
Производственные мощности предприятия постоянно модернизируется. В 2019 году на фабрике установлена полнокомплектная линия по производству кондитерских изделий способом «холодный штамп».
Кондитерская фабрика «Коммунарка» стала первым предприятием в Беларуси, выпускающим шоколад с двухслойными начинками.
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