Кондитерская фабрика «Коммунарка» планирует наладить поставки своей продукции в Корею. Об этом рассказала начальник отдела маркетинга и рекламы предприятия Татьяна Пармон.

В настоящее время фабрика поставляет продукцию в 26 стран мира. Основные рынки сбыта – это Россия, Украина и Китай. В частности, объем экспорта в Россию занимает 88% в общем объеме поставок за рубеж. В 2020 году в список стран экспортеров добавились Ирак и Великобритания.

Производственные мощности предприятия постоянно модернизируется. В 2019 году на фабрике установлена полнокомплектная линия по производству кондитерских изделий способом «холодный штамп».

Кондитерская фабрика «Коммунарка» стала первым предприятием в Беларуси, выпускающим шоколад с двухслойными начинками.