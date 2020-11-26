Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 26 ноября 2020 года выросло до 130 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

«В Беларуси на 26 ноября зарегистрировано 130 тыс. 012 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели и выписаны 108 тыс. 769 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1128 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, за последние сутки число заразившихся выросло на 1563 человека, число смертей от COVID-19 - на 9.

Согласно информации Минздрава, всего в республике проведено 3 млн. 158 тыс. 352 теста.