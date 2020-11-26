ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
26.11.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


KFC ОТКРОЕТ ЗА ГОД НЕ МЕНЬШЕ 15 РЕСТОРАНОВ В МИНСКЕ И РЕГИОНАХ


12:58 26.11.2020

KFC до конца года откроет два ресторана в Минске – рядом с кинотеатром «Октябрь» и в ТЦ Outleto на проспекте Жукова.

Новые объекты также появятся в областных и районных центрах. Всего же KFC запустила в Беларуси 40 ресторанов за 5 лет и стала крупнейшей сетью быстрого питания в стране.

Сейчас KFC насчитывает 26 ресторанов в Минске и еще 14 – в 11 городах Беларуси. В заведениях работает более 1500 сотрудников. В ближайшее время сеть продолжит расширяться. В 2020 году KFC планируется открыть не меньше 15 ресторанов.

Так, в Минске новые KFC появятся на проспекте Независимости, 75 (около кинотеатра «Октябрь») и на проспекте Жукова в ТЦ Outleto. Кроме того, первое «KFC Авто» откроется в Бобруйске. Сеть также будет прирастать ресторанами в Могилеве, Гомеле, Молодечно и Пинске.

«За относительно небольшой срок KFC полюбился сотням тысяч белорусов, и сегодня у нас есть стимул продолжать активное развитие в стране: открывать новые рестораны и создавать рабочие места», — отметила генеральный директор KFC в России и странах СНГ Раиса Полякова.

Вместе с расширением сети растет спрос на блюда из курицы, особенно баскеты. В 2020 году белорусы съели в KFC около 2 тыс. тонн курицы. У белорусских производителей приобретают не только куриное мясо, но и овощи, напитки, молочную продукцию. Доля локальной продукции превышает 50%.

В Беларуси KFC сотрудничает с двумя франчайзинговыми партнерами — белорусскими компаниями «Бел Фуд Сервис» и «КреативФудС-Восток».

«Вместе с нашими франчайзинговыми партнерами мы инвестируем в людей, их обучение, развитие и мотивацию. При этом перспективы менеджерских позиций для активных молодых людей открываются уже в первые годы работы: самому молодому директору ресторана KFC в Беларуси всего 23 года. Всем приятно работать в атмосфере креатива и взаимовыручки, что особенно ценит молодое поколение сейчас», — подчеркнула Раиса Полякова.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 26.11.2020
валюта курс
EUR 3.0438
USD 2.5600
RUB 3.3894
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 26.11.2020
валюта курс +/-
EUR 3.0586 +0.0148
USD 2.5670 +0.007
RUB 3.3976 +0.0082
все курсы архив

Курсы в банках
на 26.11.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0550 3.0620
USD 2.5670 2.5720
RUB 3.3800 3.3930
подробнее

Конвертация в банках
на 26.11.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1880 1.1910
EUR/RUB 90.0000 90.3000
USD/RUB 75.7000 76.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте