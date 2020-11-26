KFC до конца года откроет два ресторана в Минске – рядом с кинотеатром «Октябрь» и в ТЦ Outleto на проспекте Жукова.

Новые объекты также появятся в областных и районных центрах. Всего же KFC запустила в Беларуси 40 ресторанов за 5 лет и стала крупнейшей сетью быстрого питания в стране.

Сейчас KFC насчитывает 26 ресторанов в Минске и еще 14 – в 11 городах Беларуси. В заведениях работает более 1500 сотрудников. В ближайшее время сеть продолжит расширяться. В 2020 году KFC планируется открыть не меньше 15 ресторанов.

Так, в Минске новые KFC появятся на проспекте Независимости, 75 (около кинотеатра «Октябрь») и на проспекте Жукова в ТЦ Outleto. Кроме того, первое «KFC Авто» откроется в Бобруйске. Сеть также будет прирастать ресторанами в Могилеве, Гомеле, Молодечно и Пинске.

«За относительно небольшой срок KFC полюбился сотням тысяч белорусов, и сегодня у нас есть стимул продолжать активное развитие в стране: открывать новые рестораны и создавать рабочие места», — отметила генеральный директор KFC в России и странах СНГ Раиса Полякова.

Вместе с расширением сети растет спрос на блюда из курицы, особенно баскеты. В 2020 году белорусы съели в KFC около 2 тыс. тонн курицы. У белорусских производителей приобретают не только куриное мясо, но и овощи, напитки, молочную продукцию. Доля локальной продукции превышает 50%.

В Беларуси KFC сотрудничает с двумя франчайзинговыми партнерами — белорусскими компаниями «Бел Фуд Сервис» и «КреативФудС-Восток».

«Вместе с нашими франчайзинговыми партнерами мы инвестируем в людей, их обучение, развитие и мотивацию. При этом перспективы менеджерских позиций для активных молодых людей открываются уже в первые годы работы: самому молодому директору ресторана KFC в Беларуси всего 23 года. Всем приятно работать в атмосфере креатива и взаимовыручки, что особенно ценит молодое поколение сейчас», — подчеркнула Раиса Полякова.