|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|26.11.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
БЕЛАЗ ПОСТАВИЛ НОВЫЙ 136-ТОННЫЙ САМОСВАЛ ДЛЯ ОАО «СВЯТОГОР» НА УРАЛЕ
12:14 26.11.2020
ОАО «БелАЗ» — управляющая компания холдинга «БелАЗ-холдинг» поставило карьерный самосвал серии БЕЛАЗ-7513 грузоподъемностью 136 тонн в парк технологического транспорта горного цеха ОАО «Святогор» на Урале, входящего в состав «УГМК-Холдинга» – крупнейшего производителя меди, цинка, угля и драгоценных металлов в России.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, самосвалы серии 7513 одни из самых востребованных и популярных машин у горняков. Они максимально приспособлены к сложным горнотехническим условиям открытых разработок.
Карьерные самосвалы БЕЛАЗ-7513 – это надежность в эксплуатации, высокие технико-экономические показатели по удельной себестоимости транспортных работ, производительности, технического обслуживания и ремонта, наименьшая стоимость владения в гарантийные и после гарантийные сроки эксплуатации.
Высокий ресурс самосвалов серии БЕЛАЗ-7513 определяется применением совершенных силовых установок, высоким техническим уровнем узлов и агрегатов, использованием высокопрочных материалов, применяемых при изготовлении рамы и платформы.
Преимущества белазовской техники подтверждаются эксплуатационниками в карьерах. Так операторы «БЕЛАЗов» горного цеха АО «Святогор» отмечают современность и технологичность машин: просторность кабины, отличную обзорность, эргономичность приборной панели, которая обеспечивает легкую читаемость показаний приборов и доступность в управлении самосвалом.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 26.11.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 25.11.2020
Курсы в банках
на 26.11.2020
Конвертация в банках
на 26.11.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте