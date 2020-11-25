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ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛАЗ ПОСТАВИЛ НОВЫЙ 136-ТОННЫЙ САМОСВАЛ ДЛЯ ОАО «СВЯТОГОР» НА УРАЛЕ


12:14 26.11.2020

ОАО «БелАЗ» — управляющая компания холдинга «БелАЗ-холдинг» поставило карьерный самосвал серии БЕЛАЗ-7513 грузоподъемностью 136 тонн в парк технологического транспорта горного цеха ОАО «Святогор» на Урале, входящего в состав «УГМК-Холдинга» – крупнейшего производителя меди, цинка, угля и драгоценных металлов в России.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе холдинга, самосвалы серии 7513 одни из самых востребованных и популярных машин у горняков. Они максимально приспособлены к сложным горнотехническим условиям открытых разработок.

Карьерные самосвалы БЕЛАЗ-7513 – это надежность в эксплуатации, высокие технико-экономические показатели по удельной себестоимости транспортных работ, производительности, технического обслуживания и ремонта, наименьшая стоимость владения в гарантийные и после гарантийные сроки эксплуатации.

Высокий ресурс самосвалов серии БЕЛАЗ-7513 определяется применением совершенных силовых установок, высоким техническим уровнем узлов и агрегатов, использованием высокопрочных материалов, применяемых при изготовлении рамы и платформы.

Преимущества белазовской техники подтверждаются эксплуатационниками в карьерах. Так операторы «БЕЛАЗов» горного цеха АО «Святогор» отмечают современность и технологичность машин: просторность кабины, отличную обзорность, эргономичность приборной панели, которая обеспечивает легкую читаемость показаний приборов и доступность в управлении самосвалом.
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