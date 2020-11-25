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ЭКОНОМИКА РБ
КВАРТАЛ ЭЛЕКТРОДОМОВ ПОСТРОЯТ В ВИТЕБСКЕ
11:44 26.11.2020
В Витебске планируют построить квартал электродомов площадью 6 га.
Как сообщает Департамент по энергоэффективности, пять многоквартирных жилых домов (три крупнопанельных и два кирпичных) разместятся по ул. Максима Горького.
Отопление, горячее водоснабжение, пищеприготовление — все будет обеспечиваться за счет использования электроэнергии. С этой целью предусмотрено строительство дополнительных электроподстанций. Также для удобства жителей здесь возведут торговый объект и новый детский сад на 75 мест.
В план застройки попали четыре частных дома. Во время общественного обсуждения договоренности с их владельцами о сносе достигнуты, они получат право на получение новых квартир.
Детальный план застройки нового квартала сейчас находится на экологической экспертизе. Начало его возведения запланировано на июль 2021 года.
Первый экспериментальный дом с электроотоплением был построен в Витебской области в 2018 году в Лиозно, второй заселен в этом году в Витебском районе.
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