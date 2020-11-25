|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|26.11.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
С 1 ДЕКАБРЯ НА ПРИГОРОДНЫХ АВТОБУСНЫХ МАРШРУТАХ №375 И №375У ПОЯВЯТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОСТАНОВКИ
11:16 26.11.2020
С 1 декабря на автобусных маршрутах №375 и №375У появятся дополнительные остановки. Об этом сообщает сайт Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень».
«С 1 декабря 2020 года на пригородных автобусных маршрутах № 375 «АВ Восточный – Парк «Великий камень» и № 375У «Сокол - Парк «Великий камень» при следовании в прямом направлении будут учреждены дополнительные остановочные пункты на территории индустриального парка - «Минский проспект» и «Улица Сапфировая», - говорится в сообщении.
Кроме того, две остановки будут переименованы: «Минский проспект» будет называться «Великий камень», а «Парк «Великий камень» - «Административный центр».
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 26.11.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 25.11.2020
Курсы в банках
на 26.11.2020
Конвертация в банках
на 26.11.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте