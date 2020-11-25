С 1 декабря на автобусных маршрутах №375 и №375У появятся дополнительные остановки. Об этом сообщает сайт Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень».

«С 1 декабря 2020 года на пригородных автобусных маршрутах № 375 «АВ Восточный – Парк «Великий камень» и № 375У «Сокол - Парк «Великий камень» при следовании в прямом направлении будут учреждены дополнительные остановочные пункты на территории индустриального парка - «Минский проспект» и «Улица Сапфировая», - говорится в сообщении.

Кроме того, две остановки будут переименованы: «Минский проспект» будет называться «Великий камень», а «Парк «Великий камень» - «Административный центр».