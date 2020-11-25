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ЭКОНОМИКА РБ
КОНТРОЛЬНЫЕ ОРГАНЫ БЕЛАРУСИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН ЗА 9 МЕСЯЦЕВ ОШТРАФОВАЛИ 78 ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
10:47 26.11.2020
В органы Комитета государственного контроля за 9 месяцев 2020 года поступило 8519 письменных и 1429 устных обращений граждан.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, по результатам рассмотрения обращений привлечены к административной ответственности 78 физических и юридических лиц, к дисциплинарной – 176 работников, освобождены от занимаемой должности 9 человек. Возбуждено 3 уголовных дела.
Так, в ходе мониторинга, проведенного работниками Пинского межрайонного комитета госконтроля после обращения в контрольное ведомство жителя Столинского района, в сельхозорганизации выявлены нарушения санитарных норм и правил по содержанию крупного рогатого скота, технологии выращивания телят, регламентов по заготовке кормов. Директору и четырем бригадирам производственных бригад объявлен выговор. Кроме того, субъект хозяйствования и бригадиры оштрафованы на общую сумму 324 рубля. Нарушения устранены.
В коллективном обращении жителей д. Лещины Борисовского района поднимался вопрос нарушения режима осуществления хозяйственной деятельности в водоохранных зонах и прибрежных полосах. Факты подтвердились, виновный в этих нарушениях оштрафован на 10 базовых величин. Минским областным комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды произведен расчет вреда, причиненного окружающей среде в результате деградации земель.
В январе-сентябре текущего года возросло количество обращений в центральный аппарат Комитета госконтроля, касающихся трудовых отношений (на 52,7%), деятельности предприятий и организаций (на 21%), государственных, исполнительно-распорядительных органов (на 8,9%), жилищно-коммунального хозяйства (на 8,5%). В Комитеты госконтроля Витебской, Гомельской, Гродненской, Могилевской поступило больше обращений по коммунально-бытовым вопросам, в Комитеты госконтроля Брестской и Минской – относительно деятельности предприятий и организаций.
Рост количества обращений по этим направлениям объясняется введением новых условий оплаты труда для работников бюджетных организаций, выплат стимулирующего характера для медицинских работников. Кроме того, это связано с формализмом, медлительностью отдельных служб и работников, особенно в системе ЖКХ. Многие заявители указывали, что сначала обращались в местные органы, жилищные службы, однако исчерпывающие меры реагирования не были приняты.
Только после обращения в Комитет госконтроля Минской области был решен вопрос ремонта и установки колпака вентиляционной шахты на крыше дома в аг. Ратомка Минского района. Причем ГП «Жилищник Минщины» ранее информировало заявителя о невозможности выполнения этих работ.
Жительнице пос. Жемчужный Барановичского района пришлось обратиться в Комитет госконтроля Брестской области, чтобы КУМПП ЖКХ «Барановичское районное ЖКХ» восстановило дверной блок и перегородки в подвальном помещении, которые были повреждены работниками предприятия при замене сантехнических коммуникаций.
За 9 месяцев нынешнего года представители органов Комитета госконтроля провели 129 «горячих линий» по актуальным темам. Эта форма работы доказала свою востребованность и результативность.
Например, по итогам «горячей линии» Комитет госконтроля Витебской области направил в облисполком информацию о неудовлетворительной работе местных органов по наведению порядка в сельских населенных пунктах.
В Могилевской области после обращения жителей на «горячую линию» в областной комитет госконтроля отремонтирована кровля жилого дома в г. Быхове, к ответственности привлечены два должностных лица Быховского УКП «Жилкомхоз».
По итогам 2020 года будут проанализировать обращения, поступившие в органы Комитета госконтроля по вопросам работы служб жилищно-коммунального хозяйства, своевременности выполняемых заявок населения.
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