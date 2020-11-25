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ЭКОНОМИКА РБ
ОАО «ГОМЕЛЬТРАНСНЕФТЬ ДРУЖБА» ЗАВЕРШИЛО РЕМОНТ РЕЗЕРВУАРА
10:38 26.11.2020
ОАО «Гомельтранснефть Дружба» завершило текущий ремонт стального вертикального резервуара с плавающей крышей объемом 50 тысяч кубометров в филиале по транспортировке нефти «Новополоцк».
Как сообщили ЭКОПРЕСС на предприятии, емкость для хранения нефти (РВСПК №7) находится на территории резервуарного парка линейной производственно-диспетчерской станции «Полоцк». Работы на резервуаре проводились с июля 2020 года в соответствии с программой технического перевооружения.
РВСПК №7 ЛПДС «Полоцк» введен в эксплуатацию после ремонта.
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