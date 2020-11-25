ЭКОНОМИКА РБ

ОАО «ГОМЕЛЬТРАНСНЕФТЬ ДРУЖБА» ЗАВЕРШИЛО РЕМОНТ РЕЗЕРВУАРА

10:38 26.11.2020 ОАО «Гомельтранснефть Дружба» завершило текущий ремонт стального вертикального резервуара с плавающей крышей объемом 50 тысяч кубометров в филиале по транспортировке нефти «Новополоцк». Как сообщили ЭКОПРЕСС на предприятии, емкость для хранения нефти (РВСПК №7) находится на территории резервуарного парка линейной производственно-диспетчерской станции «Полоцк». Работы на резервуаре проводились с июля 2020 года в соответствии с программой технического перевооружения. РВСПК №7 ЛПДС «Полоцк» введен в эксплуатацию после ремонта.