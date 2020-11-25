На торгах с четвертой попытки удалось реализовать имущество бывшего спиртзавода в горпоселке Лынтупы, расположенного в Поставском районе всего в нескольких километрах от белорусско-литовской границы.

Как сообщили в РУП «Витебский институт недвижимости и оценки», имущество бывшего предприятия пищевой промышленности продано единственному участнику, зарегистрировавшемуся на торги, по начальной цене, увеличенной на 5%. Сумма сделки превысила 3 млн рублей, пишет газета «Витебские вести».

Площадка идеально подходит для организации предприятия пищевой промышленности, в чем заинтересован и Поставский райисполком, который занимался продвижением неиспользуемого имущества среди потенциальных инвесторов. В числе возможных к реализации – проект по организации выпуска бутилированной питьевой воды, так как на территории завода расположены 4 артезианские скважины суммарной производительностью 92 куб. м/ч, а также очистные сооружения (600 куб. м/сутки).

В состав лота вошли почти 30 зданий и сооружений, среди которых производственные и административные помещения, в том числе столовая с гостиницей, вспомогательные строения, инфраструктурные объекты. Их общая площадь превышает 13 тыс. кв. м. Кроме того, в комплекс включены почти 100 наименований оборудования. Бывший завод занимает площадь около 6,3 га, имеет развитую инфраструктуру. К территории подведена железнодорожная ветка. Пароснабжение и теплоснабжение обеспечиваются от котельной на топочном мазуте, при этом есть возможность ее перевода на газ.

Имущество продавало ОАО «Витебский ликеро-водочный завод «Придвинье», в состав которого Лынтупский спиртзавод вошел в 2010 году. В марте 2013-го на предприятии произошел взрыв в цехе по ректификации спирта – один человек погиб, а четыре получили телесные повреждения различной степени тяжести. Впоследствии спиртзавод деятельность не возобновил. С 2015 года «Придвинье» искало инвестора на участок в Лынтупах самостоятельно. В ноябре 2019 года объект впервые выставлен на торги с начальной ценой более 6,8 млн рублей.