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ЭКОНОМИКА РБ


ОБЪЕМ РЕКОНСТРУКЦИИ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ В БЕЛАРУСИ В 2021-2025 ГОДАХ ПЛАНИРУЕТСЯ УВЕЛИЧИТЬ ПРАКТИЧЕСКИ ВДВОЕ


09:20 26.11.2020

Объем реконструкции линий электропередач в Беларуси в 2021-2025 годах планируется увеличить практически вдвое. Об этом рассказал министр энергетики Виктор Каранкевич во время посещения 25 ноября 2020 года ОАО «ТБЗ Ляховичский».

По его словам, системная работа в этом направлении уже ведется. С учетом предстоящего ввода в промышленную эксплуатацию БелАЭС в стране реализованы проекты по строительству и реконструкции 1700 км высоковольтных линий электропередачи, что позволяет обеспечить поставку электроэнергии со станции во все регионы страны.

«Стоит задача продолжить эту работу с целью расширения возможностей использования электроэнергии для населения и реального сектора экономики, - отметил чиновник. - Будущая пятилетка станет для нас пятилеткой модернизации электросетевой инфраструктуры. Планируется практически вдвое увеличить объемы реконструкции электросетей. Если сейчас мы ежегодно реконструируем порядка 1500-1700 км линий электропередач, то к 2022-2023 году необходимо выйти на 2700 км».

Это позволит расширить возможности для подключения жилого фонда к электроэнергии для нужд отопления и горячего водоснабжения, а также существенно повысить надежность электросетевой инфраструктуры. Особое внимание будет уделено внедрению в данной сфере современных цифровых технологий.

Министр также добавил, что общая протяженность линий электропередач в Беларуси составляет около 280 тыс. км, что эквивалентно семи виткам вокруг Земли.
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