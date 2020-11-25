Объем реконструкции линий электропередач в Беларуси в 2021-2025 годах планируется увеличить практически вдвое. Об этом рассказал министр энергетики Виктор Каранкевич во время посещения 25 ноября 2020 года ОАО «ТБЗ Ляховичский».

По его словам, системная работа в этом направлении уже ведется. С учетом предстоящего ввода в промышленную эксплуатацию БелАЭС в стране реализованы проекты по строительству и реконструкции 1700 км высоковольтных линий электропередачи, что позволяет обеспечить поставку электроэнергии со станции во все регионы страны.

«Стоит задача продолжить эту работу с целью расширения возможностей использования электроэнергии для населения и реального сектора экономики, - отметил чиновник. - Будущая пятилетка станет для нас пятилеткой модернизации электросетевой инфраструктуры. Планируется практически вдвое увеличить объемы реконструкции электросетей. Если сейчас мы ежегодно реконструируем порядка 1500-1700 км линий электропередач, то к 2022-2023 году необходимо выйти на 2700 км».

Это позволит расширить возможности для подключения жилого фонда к электроэнергии для нужд отопления и горячего водоснабжения, а также существенно повысить надежность электросетевой инфраструктуры. Особое внимание будет уделено внедрению в данной сфере современных цифровых технологий.

Министр также добавил, что общая протяженность линий электропередач в Беларуси составляет около 280 тыс. км, что эквивалентно семи виткам вокруг Земли.