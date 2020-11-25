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ЭКОНОМИКА РБ


В ФИЛИАЛЕ «ТЭЦ-5» РУП «МИНСКЭНЕРГО» НАЧАТО СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ ПИКОВО-РЕЗЕРВНЫХ МОЩНОСТЕЙ


18:28 25.11.2020

В филиале «ТЭЦ-5» РУП «Минскэнерго» начата реализация масштабного проекта по созданию пиково-резервных энергетических источников (ПРЭИ) на базе газотурбинных установок Siemens SGT-800.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в РУП «Минскэнерго», строительство новых пиково-резервных мощностей осуществляется в рамках реализации проекта по интеграции Белорусской АЭС в энергосистему страны. Пиково-резервные энергоисточники служат для сглаживания пиков потребления электроэнергии и быстрого запуска в случае аварийного отключения энергоисточников для бесперебойного обеспечения потребителей электроэнергией. Резервные источники выполнены на базе быстродействующих газотурбинных установок, которые могут выдать номинальную мощность в сеть через 15 минут после холодного старта.

На сегодня начато строительство первой очереди ПРЭИ.

На площадке филиала «ТЭЦ-5» реализуется проект по строительству шести газотурбинных установок суммарной мощностью 300 МВт.
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