ЭКОНОМИКА РБ

СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА МИНЧАН В ОКТЯБРЕ ПОДРОСЛА НА 1,4%

18:22 25.11.2020 Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Минска в октябре 2020 г. составила 1806,1 рубля. Об этом сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы. Напомним, в сентябре 2020 года номинальная начисленная средняя зарплата в Минске была 1780,8 рубля. Таким образом, за октябрь она подросла на 25,3 рубля, или на 1,4%.