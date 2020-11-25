В ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) с 25 ноября 2020 года вводится в эксплуатацию новая версия программного обеспечения организации и проведения биржевых торгов по секции лесопродукции.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, в новой версии предоставлена возможность реализации пиломатериалов на экспорт и внутренний рынок в рамках одной торговой сессии.

Для участия в биржевых торгах продавцы выставляют лоты на продажу с указанием возможности их реализации только на экспорт или экспорт и внутренний рынок (определяется продавцом путем выбора соответствующего типа заявки). В качестве покупателей торговой сессии могут регистрироваться как резиденты, так и нерезиденты Республики Беларусь.

Торги проходят в валюте заявки на продажу с возможностью просмотра всех стоимостных параметров в белорусских рублях.

Сделки на внутреннем рынке фиксируются в белорусских рублях, стоимостные параметры рассчитываются в соответствии со ставкой НДС заявки на продажу.

Экспортные сделки фиксируются в валюте заявки на продажу, стоимостные параметры рассчитываются с нулевой ставкой НДС.