|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|25.11.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
БУТБ ОБНОВИЛА ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НА БИРЖЕВЫХ ТОРГАХ ЛЕСОПРОДУКЦИЕЙ
18:07 25.11.2020
В ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) с 25 ноября 2020 года вводится в эксплуатацию новая версия программного обеспечения организации и проведения биржевых торгов по секции лесопродукции.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, в новой версии предоставлена возможность реализации пиломатериалов на экспорт и внутренний рынок в рамках одной торговой сессии.
Для участия в биржевых торгах продавцы выставляют лоты на продажу с указанием возможности их реализации только на экспорт или экспорт и внутренний рынок (определяется продавцом путем выбора соответствующего типа заявки). В качестве покупателей торговой сессии могут регистрироваться как резиденты, так и нерезиденты Республики Беларусь.
Торги проходят в валюте заявки на продажу с возможностью просмотра всех стоимостных параметров в белорусских рублях.
Сделки на внутреннем рынке фиксируются в белорусских рублях, стоимостные параметры рассчитываются в соответствии со ставкой НДС заявки на продажу.
Экспортные сделки фиксируются в валюте заявки на продажу, стоимостные параметры рассчитываются с нулевой ставкой НДС.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 25.11.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 25.11.2020
Курсы в банках
на 25.11.2020
Конвертация в банках
на 25.11.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте