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ЭКОНОМИКА РБ


ЗА ЯНВАРЬ-ОКТЯБРЬ В БЮДЖЕТ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТУПИЛО 3,1 МЛН РУБЛЕЙ НАЛОГА ОТ ИГОРНОГО БИЗНЕСА


17:58 25.11.2020

Сумма поступившего в бюджет налога на игорный бизнес за январь- октябрь 2020 года составила 3,1 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, это 0,2% удельного веса в доходах бюджета области.

Согласно статье 356 Налогового кодекса Республики Беларусь, объектами налогообложения налогом на игорный бизнес признаются: игровые столы, игровые автоматы, кассы тотализаторов, кассы букмекерских контор, положительная разница между суммой принятых ставок в азартных играх и суммой выплаченных выигрышей (возвращенных несыгравших ставок).
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