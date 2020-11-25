ЭКОНОМИКА РБ

ЗА ЯНВАРЬ-ОКТЯБРЬ В БЮДЖЕТ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТУПИЛО 3,1 МЛН РУБЛЕЙ НАЛОГА ОТ ИГОРНОГО БИЗНЕСА

17:58 25.11.2020 Сумма поступившего в бюджет налога на игорный бизнес за январь- октябрь 2020 года составила 3,1 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, это 0,2% удельного веса в доходах бюджета области. Согласно статье 356 Налогового кодекса Республики Беларусь, объектами налогообложения налогом на игорный бизнес признаются: игровые столы, игровые автоматы, кассы тотализаторов, кассы букмекерских контор, положительная разница между суммой принятых ставок в азартных играх и суммой выплаченных выигрышей (возвращенных несыгравших ставок).