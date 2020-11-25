Управлением Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Могилевской области проведена проверка акционерного общества региона, специализирующегося на переработке и консервировании фруктов и овощей и находящегося в стадии санации с 2015 года. В результате установлен ряд нарушений, допущенных антикризисным управляющим, которые еще больше усугубили финансовое положение предприятия, рассказала заместитель начальника управления Светлана Колодистая.

Как сообщает сайт Могилевского облисполкома, антикризисным управляющим с субъектами хозяйствования Российской Федерации заключались фиктивные договоры аренды территории с нежилыми помещениями в Московской области без последующего их использования в хозяйственной деятельности общества. Впоследствии за фиктивную аренду с расчетного счета предприятия в январе 2018 г. и марте 2019 г. было перечислено более Br28 тыс.

Кроме того, в 2016 и 2019 гг. им были оформлены договоры на переработку давальческого сырья (горошек, кукуруза), согласно которым цена выполняемых акционерным обществом работ намеренно занижалась в 1,5-2 раза. Как результат, общество недополучило более Br3,4 млн. выручки, а сама деятельность по переработке сырья стала убыточной.

Также с целью выполнения плана санации общества и получения дополнительного вознаграждения по указанию антикризисного управляющего в отчетных данных за 2017 – 2019 гг. были отражены сведения о получении предприятием прибыли, хотя фактически оно сработало с убытком.

На протяжении 2017-2019 гг. управляющий за счет акционерного общества выезжал в командировки, в том числе дальнее зарубежье (Канада, Япония и т.д.), для ведения переговоров по заключению сделок. Сумма командировочных расходов по таким поездкам составила более Br35 тыс. Однако согласие кредиторов на осуществление таких расходов, как того требует законодательство, антикризисный управляющий не получал, а сами контракты с иностранными компаниями, которые бы способствовали выходу из кризиса предприятия, так и не были заключены.

С учетом собранных материалов в отношении антикризисного управляющего по указанным фактам возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями) и части 3 статьи 426 (превышение власти или служебных полномочий) Уголовного кодекса Республики Беларусь.