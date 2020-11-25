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ЭКОНОМИКА РБ
СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ В ОКТЯБРЕ ВЫРОСЛА НА 4,8%
17:37 25.11.2020
Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Минской области в октябре 2020 г. составила 1299,4 рубля. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в Главном статистическом управлении региона.
Напомним, в сентябре текущего года средняя зарплата в области была 1239,8 рубля.
Таким образом за октябрь она выросла на 59,6 рубля, или на 4,8%.
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