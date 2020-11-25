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ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛОРУСНЕФТЬ ПРОВЕЛА ИСПЫТАНИЯ РОССИЙСКОГО БУРОВОГО РАСТВОРА «КАТБУРР»


17:15 25.11.2020

В Беларуси на Карташовском нефтяном месторождении провели опытно-промысловые работы.

Как пишет портал neft.by, буровой раствор «Катбурр» проверяли на скважине № 18 при бурении надсолевого и соленосного комплексов. Этот состав – интеллектуальная разработка российской компании ООО «Газпром ВНИИГАЗ».

Во время промысловых испытаний получены высокие показатели по механической скорости бурения. Раствор применяли в комплексе с высокотехнологичными арендными PDC долотами.

Благодаря использованию «Катбурра» эффективность бурения и качество строительства секции технической колонны при бурении надсолевого комплекса повысились по сравнению с показателями на предыдущих скважинах на данном месторождении.

После окончания бурения 18-й Карташовской соленасыщенный буровой раствор «Катбурр» повторно использовали при проводке двух боковых стволов (скважин № 52s2 Западно-Славаньского месторождения и № 59s2 Вишанской площади). Это подтверждает высокую стабильность всей системы бурового раствора на протяжении довольно долгого времени.

Сейчас обсуждаются планы дальнейшего применения раствора на других объектах бурения компании «Белоруснефть». Уже определены новые скважины для продолжения опытно-промысловых испытаний, рассматривается возможность адаптации рецептуры российской разработки под условия белорусского региона и сокращения стоимости раствора.
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