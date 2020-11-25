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ЭКОНОМИКА РБ


С НАЧАЛА ГОДА ИДК ВИТЕБСКОЙ ТАМОЖНИ ПРИМЕНЯЛСЯ БОЛЕЕ 12 ТЫСЯЧ РАЗ


17:06 25.11.2020

С начала 2020 года в регионе деятельности Витебской таможни с использованием инспекционно-досмотрового комплекса (ИДК) проведено более 12 тыс. таможенных осмотров.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Витебской таможне, сканирование транспортного средства дает изображение перемещаемого груза без вскрытия грузового отсека, а также позволяет обнаружить любые товары, сокрытые от таможенного контроля. Благодаря использованию ИДК витебские таможенники обнаружили партию дорогостоящего сыра и декоративные статуэтки, которые перемещались без сопроводительных документов. Также применение инспекционно-досмотрового комплекса позволяет выявить конструктивные изменения автомобилей, то есть пресечь попытки перемещения одних транспортных средств под видом других.

Неинтрузивные технологии, используемые при работе ИДК, значительно сокращают время проведения операций таможенного контроля, и благодаря этому возрастает пропускная способность пунктов пропуска.

Сегодня на белорусско-латвийской границе сканирующим комплексом оборудован автодорожный пункт пропуска «Григоровщина». Также в рамках реконструкции завершается установка современного инспекционно-досмотрового комплекса в пункте пропуска «Урбаны».
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