Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 25 ноября 2020 года выросло до почти 127 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

«В Беларуси на 25 ноября зарегистрировано 126 тыс. 953 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели и выписаны 105 тыс. 835 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1119 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, за последние сутки число заразившихся выросло на 1496 человек, число смертей от COVID-19 - на 7.

Согласно информации Минздрава, всего в республике проведено 3 млн. 128 тыс. 178 тестов.