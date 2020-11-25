Коммерческое предприятие по торговле бытовыми электротоварами и мебелью недоплатило в бюджет более 255 тыс. рублей налогов за счет создания лишнего посреднического звена. Факты уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере выявили работники Кобринского межрайонного отдела управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Брестской области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, в ходе проверки установлено, что учредитель зарегистрированного в Березе субъекта хозяйствования в 2017-2020 годах для занижения налоговой базы своего коммерческого предприятия организовал посредническую схему реализации приобретенных товаров через подконтрольную организацию, применяющую упрощенную систему налогообложения.

Как выяснилось, коммерческое предприятие оформляло реализацию подконтрольной фирме товаров с минимальной наценкой (2-3%), а она в свою очередь оформляла продажу этих товаров покупателям уже с наценкой 15-30%. На самом деле товары со склада березовского субъекта хозяйствования поступали напрямую покупателям.

Вопросами реализации занимались должностные лица коммерческого предприятия, а не фирмы-посредника, которая была включена в схему лишь для оформления сделок купли-продажи. В итоге значительные денежные средства оседали на счетах подконтрольной фирмы, применяющей упрощенную систему налогообложения без уплаты налога на добавленную стоимость (НДС).

Использование необоснованного посредника и неправомерное применение упрощенной системы налогообложения позволили коммерческой структуре уменьшить налоговую базу по НДС. Как результат, в бюджет не поступило более 255 тыс. рублей.

За уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере Кобринским межрайонным возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса в отношении учредителя и директора предприятия, а также руководителя посреднической фирмы. На имущество подозреваемых наложен арест. Ведется предварительное расследование.