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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ НА ВЫПЛАТУ «КОВИДНЫХ» НАДБАВОК МЕДИКАМ ВЫДЕЛЕНО 422,4 МЛН РУБЛЕЙ


15:03 25.11.2020

В Беларуси по состоянию на ноябрь на выплату «ковидных» надбавок медицинским работникам выделено 422,4 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

Согласно информации, из них 405,7 млн рублей поступило из местных бюджетов и 16,7 млн рублей - из республиканского бюджета.

За октябрь надбавки получили больше 71 тыс. работников здравоохранения.

В министерстве отмечают, что выплаты получили не только врачи и медсестры, но и санитарки, медицинские дезинфекторы, водители, лифтеры и др.

Средний размер фактически выплаченной врачам надбавки составил 1800-700 рублей, средним медицинским работникам – 1000-400 рублей, другим работникам 500-300 рублей.
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