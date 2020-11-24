Экспорт услуг РУП «Минскэнерго» по электроснабжению и теплоснабжению нерезидентов за десять месяцев 2020 года составил $1633,9 тыс. (для сравнения: в 2019 году — $1780,6 тыс.).

Как сообщили ЭКОПРЕСС на предприятии, услуги по электроснабжению и теплоснабжению находящихся на территории Беларуси нерезидентов являются основной статьей экспорта: это консульские учреждения, представительства иностранных организаций и т. д.

Количество потребляемой энергии заказчиками-нерезидентами определяется самостоятельно. Потребности заказчиков диктуются оборудованием, политикой энергопотребления государства, резидентом которого выступает заказчик, а также мировыми социальными тенденциями и трендами.

В текущем году существенное влияние на выполнение индикативного показателя экспорта услуг, в том числе и РУП «Минскэнерго», оказывает сложная эпидемиологическая обстановка, однако по итогам года предприятие планирует выйти на показатели, не ниже уровня минувшего года.

РУП «Минскэнерго» — крупнейшее и наиболее значимое предприятие среди областных энергосистем Беларуси, которое вырабатывает четверть производимой в стране электроэнергии и отпускаемой в системе ГПО «Белэнерго» тепловой энергии, осуществляет комплексную деятельность, направленную на обеспечение надежного и бесперебойного энергоснабжения потребителей города Минска и Минской области.