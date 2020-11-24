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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА ЯНВАРЬ-ОКТЯБРЬ В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТРОЕНО БОЛЕЕ 4,6 ТЫС. НОВЫХ КВАРТИР
14:13 25.11.2020
В январе-октябре 2020 г. организациями всех форм собственности Гомельской области построено 4642 новые квартиры.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, введено в эксплуатацию 386 тыс. квадратных метров общей площади жилья.
Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 215,8 тыс. квадратных метров общей площади, или 55,9% от общего объема введенного жилья.
Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 148,9 тыс. квадратных метров.
В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 68,5 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 17,8% от общего ввода по области.
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