В январе-октябре 2020 г. организациями всех форм собственности Гомельской области построено 4642 новые квартиры.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, введено в эксплуатацию 386 тыс. квадратных метров общей площади жилья.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, введено в эксплуатацию 215,8 тыс. квадратных метров общей площади, или 55,9% от общего объема введенного жилья.

Из общего объема введенного жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, с использованием государственной поддержки построено 148,9 тыс. квадратных метров.

В сельских населенных пунктах введено в эксплуатацию 68,5 тыс. квадратных метров общей площади жилья, или 17,8% от общего ввода по области.