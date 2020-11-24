Резиденты СЭЗ «Гродноинвест» с начала года вложили 144 млн рублей инвестиций в основной капитал.

Как сообщает сайт СЭЗ, большая часть этой суммы, а именно 62%, направлена на закупку технологичных машин и оборудования.

Предприятия, расположенные на индустриальных площадках СЭЗ «Гродноинвест» в Сморгонском районе, вложили в основной капитал 91 млн рублей инвестиций. Здесь успешно действуют компании с иностранным капиталом Kronospan, Szynaka, Sodrugestvo и другие.

Резиденты СЭЗ из Гродно и Гродненского района за этот период вложили в основной капитал 30 млн рублей. Активно проводят модернизацию и расширение своих производств компании «Биган», «ЗОВ», «Макей», «Гронитекс», «Белагроферт» и другие гродненские предприятия.

Всего за период деятельности СЭЗ «Гродноинвест» с 2003 года резидентами вложено свыше 1,4 млрд долларов США инвестиций в основной капитал.