В Минске в 2020 году высажено более 40 тыс. деревьев и 170 тыс. кустарников.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды, жители столицы вносили свой вклад в озеленение главным образом через проект «Зеленый город», благодаря которому можно легко найти свой двор, оставить заявку на посадку саженцев или присоединиться к уже запланированным работам по благоустройству.

Минским городским комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды в текущем году принято участие в 9 акциях по наведению порядка и благоустройству территорий.