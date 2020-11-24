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ЭКОНОМИКА РБ
БОЛЕЕ 40 ТЫС. ДЕРЕВЬЕВ И 170 ТЫС. КУСТАРНИКОВ ВЫСАЖЕНО В МИНСКЕ В 2020 ГОДУ
11:59 25.11.2020
В Минске в 2020 году высажено более 40 тыс. деревьев и 170 тыс. кустарников.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды, жители столицы вносили свой вклад в озеленение главным образом через проект «Зеленый город», благодаря которому можно легко найти свой двор, оставить заявку на посадку саженцев или присоединиться к уже запланированным работам по благоустройству.
Минским городским комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды в текущем году принято участие в 9 акциях по наведению порядка и благоустройству территорий.
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