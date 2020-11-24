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ЭКОНОМИКА РБ
ОАО «КБ РАДАР» РАЗРАБАТЫВАЕТ МОБИЛЬНУЮ РАДИОЛОКАЦИОННУЮ СТАНЦИЮ «НЕБОСКЛОН»
11:50 25.11.2020
ОАО «КБ Радар» – управляющая компания холдинга «Системы радиолокации» разрабатывает мобильную трехкоординатную радиолокационную станцию обнаружения и целеуказания S-диапазона с цифровой фазированной антенной решеткой «Небосклон».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме, разрабатываемая РЛС «Небосклон» предназначена для решения задач радиолокационной разведки как в составе подразделений радиотехнических войск, так и автономно.
Основными составляющими разрабатываемой радиотехнической системы являются антенно-аппаратный пост на полуприцепе и пост управления на самоходном шасси.
РЛС оснащена тремя источниками автономного электропитания и средствами жизнеобеспечения экипажа.
Радиолокационная станция должна обеспечивать обнаружение, определение пространственных координат, параметров движения и сопровождение воздушных объектов, распознавание классов воздушных объектов, выдачу трассовой радиолокационной информации на комплексы средств автоматизации ПВО.
Предварительная расчетная дальность действия разрабатываемой РЛС – до 470 км.
Заказчиками ОКР являются государственное внешнеторговое унитарное предприятие «Белвнешпромсервис» и Министерство обороны.
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