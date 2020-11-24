Беларусь сократила выпуск стали за 10 месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 3,8% до 2,1 млн тонн. Об этом свидетельствуют предварительные данные Всемирной ассоциации стали (World Steel Association).

При этом производство стали в октябре 2020 года упало по сравнению с октябрем 2019 года на 0,8% до 230 тыс. тонн.

В целом производство стали в 64 странах мира, предоставляющих данные во Всемирную ассоциацию стали, в октябре 2020 года выросло к аналогичному периоду 2019 года на 7% до 161,89 млн тонн.

За десять месяцев 2020 года мировое производство стали составило 1,511 млрд тонн, что на 2% меньше, чем за тот же период 2019 года.