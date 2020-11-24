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ЭКОНОМИКА РБ
В СОСТАВ МИНСКОГО ГПЛХО ВКЛЮЧЕН НОВОКРУПСКИЙ ЛЕСХОЗ
10:52 25.11.2020
В состав Минского государственного производственного лесохозяйственного объединения (ГПЛХО) включено Государственное лесохозяйственное учреждение «Новокрупский лесхоз».
«Крупским районным исполнительным комитетом 19 ноября 2020 года в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей внесена запись о государственной регистрации Государственного лесохозяйственного учреждения «Новокрупский лесхоз» (Новокрупский лесхоз)», - сообщили ЭКОПРЕСС в Минском ГПЛХО.
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