ЭКОНОМИКА РБ

НА ЗАВОДЕ СЖБ № 3 В ВИТЕБСКЕ ЗАПУЩЕНА НОВАЯ ЛИНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ И ДОРОЖНЫХ БОРДЮРОВ

10:46 25.11.2020 Филиал «Завод сборного железобетона № 3 города Витебска» ОАО «Кричевцементношифер» запустил линию по производству тротуарной плитки и дорожных бордюров. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Белорусской цементной компании, на сошедших с конвейера первых кирпичиках плитки расписались и поставили дату этого исторического для завода события заместитель министра архитектуры и строительства Олег Швец, генеральный директор «Управляющая компания холдинга «Белорусская цементная компания» Александр Довгало, генеральный директор ОАО «Кричевцементношифер» Владимир Корчевский, директор завода сборного железобетона Виктор Митронов, благодаря участию которых осуществляется модернизация завода.