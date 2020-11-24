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ЭКОНОМИКА РБ
В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕСЕЧЕНА НЕЗАКОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОФОРМЛЕНИЮ СЧЕТОВ-СПРАВОК
10:13 25.11.2020
Подразделения оперативных мероприятий налоговых органов Брестской области проводят проверки по выявлению и пресечению фактов оказания услуг по оформлению счетов-справок без фактического отчуждения транспортных средств.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, в результате проверок установлен факт оформления работниками частного предприятия таких счетов-справок с 1 ноября 2017 года по 8 октября 2020 года. Количество услуг, не связанных с продажей транспортных средств, составило 2218, за которые получено 77,60 тыс. рублей. Стоимость оформленных бланков счетов-справок составила 19,30 тыс. рублей.
Постановлением экономического суда Брестской области частное предприятие и его должностное лицо привлечены к административной ответственности.
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