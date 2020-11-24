ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
25.11.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ПРОМАГРОЛИЗИНГ И МЗКТ ЗАПУСКАЮТ НОВУЮ ПРОГРАММУ С ЛИЗИНГОВОЙ СТАВКОЙ ОТ 5,75%


09:35 25.11.2020

ОАО «Промагролизинг» и ОАО «Минский завод колесных тягачей» подписали соглашение о сотрудничестве

Как сообщили ЭКОПРЕСС в лизинговой компании, в соответствии с документом ОАО «Промагролизинг» и ОАО «МЗКТ» будут реализовывать совместные проекты в рамках партнерской лизинговой программы «Деловое решение: МЗКТ».

По лизинговой программе «Деловое решение: МЗКТ» можно приобрести в лизинг новую технику производства ОАО «МЗКТ», торговых марок МЗКТ и Неман, в частности, технику для нефтегазовой отрасли, автобусы и тягачи, обладающие высокой грузоподъемностью, а также предназначенные для работы на бездорожье и в сложных климатических условиях с лизинговой ставкой, которая варьируется от 5,75% до 11,5% в зависимости от срока лизинга от 13 до 60 месяцев и с авансовым платежом от 15%.

ОАО «Промагролизинг» - первая в Беларуси лизинговая компания, которая предоставляет технику для нефтегазовой отрасли производства ОАО «МЗКТ» в лизинг посредством партнерской лизинговой программы.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 25.11.2020
валюта курс
EUR 3.0295
USD 2.5548
RUB 3.3685
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 24.11.2020
валюта курс +/-
EUR 3.0295 +0.0011
USD 2.5548 +0.0034
RUB 3.3685 +0.0027
все курсы архив

Курсы в банках
на 25.11.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0300 3.0350
USD 2.5500 2.5550
RUB 3.3600 3.3750
подробнее

Конвертация в банках
на 25.11.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1850 1.1910
EUR/RUB 89.9000 90.3000
USD/RUB 75.5000 76.1000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте