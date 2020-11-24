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ЭКОНОМИКА РБ
ПРОМАГРОЛИЗИНГ И МЗКТ ЗАПУСКАЮТ НОВУЮ ПРОГРАММУ С ЛИЗИНГОВОЙ СТАВКОЙ ОТ 5,75%
09:35 25.11.2020
ОАО «Промагролизинг» и ОАО «Минский завод колесных тягачей» подписали соглашение о сотрудничестве
Как сообщили ЭКОПРЕСС в лизинговой компании, в соответствии с документом ОАО «Промагролизинг» и ОАО «МЗКТ» будут реализовывать совместные проекты в рамках партнерской лизинговой программы «Деловое решение: МЗКТ».
По лизинговой программе «Деловое решение: МЗКТ» можно приобрести в лизинг новую технику производства ОАО «МЗКТ», торговых марок МЗКТ и Неман, в частности, технику для нефтегазовой отрасли, автобусы и тягачи, обладающие высокой грузоподъемностью, а также предназначенные для работы на бездорожье и в сложных климатических условиях с лизинговой ставкой, которая варьируется от 5,75% до 11,5% в зависимости от срока лизинга от 13 до 60 месяцев и с авансовым платежом от 15%.
ОАО «Промагролизинг» - первая в Беларуси лизинговая компания, которая предоставляет технику для нефтегазовой отрасли производства ОАО «МЗКТ» в лизинг посредством партнерской лизинговой программы.
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